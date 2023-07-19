تقرير: حكومة ماكرون تقرر زيادة أسعار الكهرباء في فرنسا

وتحسب لجنة تنظيم الطاقة (CRE) التطور النظري للأسعار المنظمة لبيع الكهرباء (TRVE) والتي من المقرر أن تطبق في الأول من أغسطس/آب عام 2023.

وتقدر الزيادة بنسبة 74.5٪ ضريبة مضافة فوق الأسعار المجمدة المعمول بها حاليًا.

وفي السياق، قررت الحكومة الفرنسية "الابتعاد عن اقتراح CRE" و"تحديد زيادة أقل"؛ بهدف "مواصلة ضمان حماية المستهلكين" من خلال الحماية التعريفية.

وتضيف الصحيفة أن الالتزام بزيادة 10٪ في الأول من أغسطس يعني أن "الحماية التعريفية ستظل سارية المفعول"، وستغطي "أكثر من ثلث فاتورتهم"، أي حوالي 37٪ من مصاريفهم الكهربائية، مقابل 43٪ في الوقت الحالي.

و"تواصل الحكومة حماية الفرنسيين وتعديل الأسعار بشكل طفيف إلى الارتفاع، مع ضمان استفادتهم من أدنى الأسعار في أوروبا"، على حد تعبير الصحيفة.

وفي سياق آخر، قدمت الحكومة الفرنسية طلبًا، يوم الاثنين الماضي، إلى المجلس العالي للطاقة (CSE) بشأن الأسعار المنظمة لبيع الكهرباء، حيث يتيح هذا الطلب "إجراء نقاش أساسي" حول موضوع الزيادة، وفقًا للحكومة.

والمجلس العالي للطاقة هو "هيئة للتشاور تابعة لوزارة الطاقة "، والتي "تمثل جميع الأطراف المعنية في النظام الطاقي، بما في ذلك جمعيات المستهلكين والمنظمات النقابية والشركات الرئيسية المنتجة أو المستهلكة للطاقة"، و"التي يجب أن تمر أمامها جميع النصوص"، مما قد يسمح بتعديلها للحصول على رأيها حول الزيادة المقبلة في الأسعار.

ورغم أن هذه الزيادة صادمة، إلا أنها كانت متوقعة، حيث أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن تدريج خروج الحماية التعريفية عن الكهرباء والغاز بحلول بداية عام 2025.

ومع ذلك، يتم الخروج من هذه التدابير تدريجيًا وبشكل محكم، وفقًا لتوضيحات الوزير؛ "لعدم إثارة قلق الفرنسيين".