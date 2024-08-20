قالت حملة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها ستقترح زيادة معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28% إذا فازت في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحملة جيمس سينجر إن هذه الخطوة ستكون جزءا من "طريقة مسؤولة مالياً لإعادة الأموال إلى جيوب العمال وضمان دفع المليارديرات والشركات الكبرى حصتهم العادلة"، وفق "رويترز".

وعندما كان دونالد ترامب رئيساً، خفض معدل ضريبة الشركات إلى 21% من 35% ونفذ إعفاءات ضريبية أخرى من المقرر أن تنتهي العام المقبل، متعهداً بجعل التخفيضات دائمة.

وقالت لجنة "من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة"، وهي مجموعة دعم غير حزبية، الاثنين، إن اقتراح هاريس برفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من شأنه أن يقلل العجز الأمريكي تريليون دولار على مدى عقد.

وتتطلب التغييرات في قانون الضرائب الأمريكي موافقة الكونجرس. ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة شرسة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.

وتعهدت هاريس بالحفاظ على وعد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون 400 ألف دولار أو أقل سنوياً.

وفي خطاب السياسة الاقتصادية الأسبوع الماضي، حددت هاريس مقترحات لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين، وحظر "التلاعب بالأسعار" من قبل محال البقالة، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة كجزء من "اقتصاد الفرص" الذي تخطط للالتزام به إذا فازت بالسباق إلى البيت الأبيض.