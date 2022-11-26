أسواق راكدة وتنزيلات مزيفة.. هكذا انقضت "الجمعة السوداء" في أوروبا

انقضت "الجمعة السوداء" في أوروبا، بشكل متواضع وخجول، نتيجة ضعف حركة التسوق، وقلة الخصومات، على وقع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة العجوز.

وكان هذا اليوم خلال أعوام مضت، يشهد رواجًا ونشاطًا من الناحية التجارية ومن ناحية توفير المستهلكين نتيجة للكم الهائل من التخفيضات والعروض التي تقدمها الشركات والمتاجر، إلا أن كل شيء تغير في 2022.

ما بين 10 إلى 20 % كانت التخفيضات هذا العام في معظم المدن الأوروبية، بسبب ارتفاع التكاليف، وعدم وجود هوامش ربح ضخمة، تسمح للشركات والمتاجر بتقديم العروض وتخفيض الأسعار، إضافة لأن تجار التجزئة يقومون بالتسعير وفقًا للقيود الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للأوروبيين ظلت الغالبية العظمى من المنتجات أغلى مما لو كانوا قد اشتروها، العام الماضي، أو ربما خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة لتأثير ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، وانخفاض ثقتهم، وغليان نفقاتهم على فواتير الطاقة المرتفعة.

كان البريطانيون اعتادوا استغلال هذه المناسبة للاستفادة من العروض وصفقات وهدايا عيد الميلاد، وكان بعضهم يسهر حتى فجر الجمعة لاقتناص أفضل المنتجات التي تنفد بعد ساعات من بدء يوم الجمعة السوداء.

لكن هذا العام، كانت الأسواق راكدة، ولم تشهد حركة التسوق التي كانت تشهدها خلال الأعوام السابقة، وذلك بسبب قلة العرض المغري، وتوجه الناس لشراء الحاجيات الأساسية تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الأخيرة.

وقال البريطاني هاري باربارا (28 عامًا) إنه "عادة ما كنا نتوجه لشراء الإلكترونيات، والأجهزة الذكية، والأثاث، في يوم الجمعة السوادء، وهي سلع بالإمكان تأجيلها في الفترة الحالية إلى حين رؤية ما ستؤول إليه الظروف الاقتصادية".

وأضاف باربارا وهو يعمل موظف استقبال في فندق بلندن لـ"إرم نيوز": "قصدت بعض المتاجر لرؤية العروض، وكانت الحركة عادية جداً، كمان أن الإعلانات على واجهات المحال كانت خجولة وبنسب 20 و30 %، ما لم يشكل عامل إغراء كبير للمستهلكين".