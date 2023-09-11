توقعات بارتفاع الإيجارات في بريطانيا 25٪ خلال الأربع سنوات المقبلة

توقع وكيل العقارات والإيجارات هامبتونز البريطاني، أن ترتفع الإيجارات بنسبة 25% على مدى الأربع سنوات المقبلة، مقارنة بنمو بنسبة 5.5% في أسعار المنازل أي بارتفاع بأكثر من أربعة أضعاف سرعة أسعار المنازل في نهاية عام 2026.

وقالت صحيفة التيلغراف، نقلا عن هامبتونز إنه يتوقع أن يتوقف انخفاض أسعار المنازل في عام 2024، مع انتعاش النمو في عام 2025، مرجحة أن يكون هذا هو العام الذي تبدأ فيه دورة جديدة لسوق الإسكان.

ويتوقع أن يتم بيع ما يقل قليلاً عن مليون منزل في جميع أنحاء بريطانيا مع نهاية عام 2023، بانخفاض عن عام 2022 البالغ 1.2 مليون منزل.

وتتوقع أن تؤدي معدلات الرهن العقاري المنخفضة قليلاً وتحسين القدرة على تحمل التكاليف في عام 2024 إلى تشجيع 1.1 مليون عملية إكمال في عام 2024.

وأضافت الصحيفة، أن الجمع بين انخفاض عائدات الإيجار وزيادة اعتماد الملاك على التمويل سيشكل ضغطًا إضافيًا على أرباح المستثمرين في لندن على وجه الخصوص.

من جهتها قالت أنيشا بيفريدج، رئيسة الأبحاث في هامبتونز: "نتوقع أن يكون انخفاض أسعار المنازل طفيفًا من حيث القيمة الإسمية، لكن التضخم المرتفع بالنسبة للسلع والخدمات الأخرى يعني أنه بالقيمة الحقيقية، فإن متوسط ​​سعر المنزل سينخفض ​​بنحو 11% بين عامي 2022 و2024.

وفي شمال شرق إنجلترا، تتوقع هامبتونز نموًا قويًا نسبيًا بأسعار المنازل بنسبة 8.5% بحلول نهاية عام 2026، بينما في ويلز، من المتوقع أن يتوقف نمو أسعار المنازل بشكل عام عند 0.0%.

وأوضح الباحثون أن نمو أسعار المنازل في ويلز كان قويا نسبيا في السنوات الأخيرة، بينما كان في الشمال الشرقي أبطأ مقارنة ببعض المناطق الأخرى، وكذلك فإن القدرة على تحمل تكاليف السكن هناك أقل تشددًا مما هي عليه في بعض المناطق، ما يسمح بزيادة القدرة على تحمل المزيد من الارتفاع في أسعار المنازل.

يشار إلى أن هامبتونز استخدمت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية وبنك إنجلترا في توقعاتها.

المصدر: صحيفة التليغراف