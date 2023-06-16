وزير روسي: مركز توزيع الغاز بتركيا أهم ما سيبحثه بوتين وأردوغان
أعلن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا، سيكون على رأس الملفات التي سيبحثها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة المرتقبة لبوتين إلى تركيا.
ويعتقد شولغينوف، أنه سيكون هناك تقدم كبير في بحث مركز الغاز، وذلك خلال مقابلة مع قناة "إزفستيا" التلفزيونية الروسية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأضاف: "كانت هناك مأساة الزلزال، ولم يكن بحث الأمر وارداً حينها، لكن اليوم من الممكن أن يصل بحث المركز إلى مستوى جديد".
فكرة المشروع
بعد تدمير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1و 2" في قاع بحر البلطيق، نوقشت لأول مرة فكرة إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز، في تشرين الأول/أكتوبر.
وبحسب وسائل إعلام روسية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حينها، أنه من المحتمل نقل الغاز الروسي عبر منطقة البحر الأسود، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مركز توزيع للغاز في تركيا، والذي يمكن أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، وفي المقام الأول إلى أوروبا.
تلهف تركي ورفض أوروبي
وبعد مناقشة المشروع وطرحه كان رد فعل تركيا إيجابيًا، حتى أن قادة البلدين أصدرا تعليمات للهيئات المعنية لبدء العمل ذي الصلة.
ومع ذلك، قابلت أوروبا هذا الاقتراح برد فعل غير متحمس، وقالت وسائل إعلام غربية حينها، إن إنشاء بنى تحتية لاستيراد المزيد من الغاز الروسي "لا معنى له".
فيما أكدت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي، يسعى بسرعة لتقليص الاعتماد على الغاز من روسيا.
يذكر أنه تم تعليق المفاوضات النشطة بشأن المشروع بعد الزلازل المدمرة في جنوب شرق تركيا.