وزير روسي: مركز توزيع الغاز بتركيا أهم ما سيبحثه بوتين وأردوغان

وأضاف: "كانت هناك مأساة الزلزال، ولم يكن بحث الأمر وارداً حينها، لكن اليوم من الممكن أن يصل بحث المركز إلى مستوى جديد".

فكرة المشروع

بعد تدمير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1و 2" في قاع بحر البلطيق، نوقشت لأول مرة فكرة إنشاء مركز تركي لتوزيع الغاز، في تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب وسائل إعلام روسية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حينها، أنه من المحتمل نقل الغاز الروسي عبر منطقة البحر الأسود، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مركز توزيع للغاز في تركيا، والذي يمكن أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، وفي المقام الأول إلى أوروبا.