السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري المصري تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات.
وجاء إعلان الرئيس المصري عن تلك الإجراءات خلال إشرافه على مجموعة من المشروعات التنموية بمدينة المنيا الجديدة، بمحافظة المنيا.
وتضمن الإعلان زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريًا
أما بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة فكانت الزيادة بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة 7000 جنيه شهريا.
وتضمنت الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون إلى 30 ألف جنيه سنويًا.