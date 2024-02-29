قادة الكونغرس يتوصلون لاتفاق مبدئي يجنب الحكومة الإغلاق المحتمل‎

توصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام تجنباً لخطر توقف عدد من الخدمات العامة.

ومن شأن اتفاق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ أن يؤجل بدء "الإغلاق"، ما يتيح بعض الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفدرالية.

وقالوا في بيان: "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا".

وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار/مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.