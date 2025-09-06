ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن تعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، الجمعة، أمرًا تنفيذيا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة وتحديد إجراءات لتنفيذ الاتفاقيات التجارية والأمنية.

وكان ترامب قد وقع أمرًا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو/تموز، على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان، بحسب وكالة "رويترز".

وبذلك تقل حالة عدم اليقين بالنسبة لقطاع السيارات الياباني الضخم، ويتأكد اتفاق لاستثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية، بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحليفها الآسيوي الرئيسي بعد مفاوضات استمرت لأشهر.

وتدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية حيز التنفيذ بعد 7 أيام من نشر الأمر.

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية، التي تبلغ حاليًا 27.5٪، ستنخفض إلى 15٪ وتدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصدر حكومي ياباني.