تراجع التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أبريل الماضي

تراجع التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، خلال نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحسب بيانات إحصائية فلسطينية أولية، نُشرت اليوم الخميس.

ورغم عدم نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نسبة محددة للتراجع في التبادل التجاري، إلّا أنه كشف عن مقدار تراجع الصادرات والواردات مع إسرائيل، كلٌ على حدة.

ويمثل التبادل التجاري، مجموع الصادرات والواردات بين طرفين.

وتراجعت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال شهر نيسان/أبريل من عام 2023 بنسبة 24% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وشكّلت الصادرات إلى إسرائيل ما نسبته 87% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية لشهر نيسان/ أبريل.

وأيضا، انخفضت واردات السلطة الفلسطينية من إسرائيل خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بنسبة 14% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وشكلت الواردات من إسرائيل ما نسبته 59% من إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية لشهر نيسان/أبريل.

إلى ذلك، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الفلسطينية، الشهر الماضي، 112.4 مليون دولار أمريكي.

وانخفض إجمالي الصادرات الفلسطينية، خلال شهر نيسان/أبريل بنسبة 25% مقارنة مع شهر مارس.

في المقابل، انخفض إجمالي واردات السلطة الفلسطينية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 581.2 مليون دولار أمريكي.

وبشكل عام، سجّل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، انخفاضا بنسبة 20% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي مقارنة مع شهر آذار/ مارس من العام ذاته.

ويمثل الميزان التجاري الفارق بين الصادرات والواردات.