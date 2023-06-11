في سوريا.. جبال من النفايات البلاستيكية تتحول إلى "حصر ملونة"

يقبل سكان شمال غرب سوريا على شراء "حصر ملونة" بسبب أسعارها المتدنية، حيث يتم تصنيع تلك "الحصر" بعد عملية شاقة بإعادة تدوير البلاستيك من مكبات النفايات المنتشرة في المنطقة.

ويفرز عمال في مناطق إدلب وما حولها (ريف إدلب) النفايات ويصهرونها لتحويلها حبالا تصنع منها "الحصر الملونة"، ولا تبدو عمليات إعادة تدوير النفايات خيارا بيئيا في المنطقة التي تعاني ظروفا معيشية صعبة، وتنتشر فيها مئات المخيمات ويعد قرابة نصف سكانها من النازحين من مناطق أخرى.

وفي مكب للنفايات، عند أطراف بلدة حزرة في ريف إدلب الشمالي، ينهمك السكان على نثر محتويات شاحنات النفايات التي تصل إلى المكان، لجمع المواد البلاستيكية دون سواها من أجل بيعها لاحقا.