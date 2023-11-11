ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة، مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين. لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا قدره 4%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8 % لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9 % إلى 77.17 دولار عند التسوية. وتكبد الخامان ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو/أيار.

وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".