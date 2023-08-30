وزير التجارة التركي: فرص استثمارية واعدة مع العراق خلال السنوات المقبلة

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، تتيح فرصًا هامة أمام الشركات التركية.

ووفق صحيفة "يني شفق" فقد أجرى الوزير التركي لقاءً مع وزير الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد.

ووصف الوزير التركي اللقاء الذي أجراه مع نظيره العراقي بـ"المثمر"، مشيدًا في الوقت ذاته بنجاح وأداء الشركات التركية في المشاريع التي نفذتها في العراق، فيما أشار إلى رغبة "رجال الأعمال الأتراك الإسهام بتنمية العراق عبر المشاركة في المشاريع الجديدة التي تقوم بها البلاد".

وقال "بولات" خلال اللقاء "شركاتنا مستعدة للعب دور فعّال في جميع مشاريع البنى التحتية والفوقية في العراق"، مؤكدًا أن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، يتيح فرصًا هامة للشركات التركية".

وأعلن التوصل لاتفاق مع الوزير العراقي بهدف عقد لقاء مع شركات المقاولات التركية خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مشاريع ملموسة، لافتًا إلى أن "تركيا والعراق يحتلان أهمية رئيسة بالنسبة لمشروع طريق التنمية الممتد من ميناء الفاو في الخليج، وصولًا إلى شمال العراق ثم تركيا".

المصدر: صحيفة يني شفق