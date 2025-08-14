"بيتكوين" تبلغ مستوى قياسيا جديدا

بلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسيًّا جديدًا صباح اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ تجاوز للمرة الأولى عتبة 124,000 دولار أمريكي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، والإقبال من شركات استثمارية، وتشريع أمريكي مؤات، بحسب فرانس برس.

وحطّمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجّلته في الـ14 من يوليو وبلغ يومها 123,205 دولارات.

حتى أنّ سعر بيتكوين تجاوز صباح الخميس لفترة وجيزة 124,500 دولار قبل أن يتراجع.

وقرابة الساعة الـ02,08 ت غ، بلغ سعر تداول البيتكوين نحو 123,600 دولار.

وأنهت الأسهم الأمريكية الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك حيث بلغ مؤشر إس إند بي 500 مستوى قياسيًّا جديدًا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا؛ ما أسهم في صعود العملة المشفّرة.