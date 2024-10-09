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اقتصاد

ليبيا.. الإنتاج النفطي يقترب من مستوياته السابقة

ليبيا.. الإنتاج النفطي يقترب من مستوياته السابقة
منشأة نفطية في ليبياالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أكتوبر 2024، 10:18 ص

تمكنت ليبيا من إعادة إنتاج النفط في البلاد إلى وتيرة مقاربة لمستويات ما قبل الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت إلى وقف الإنتاج في عدد من الحقول.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، أن معدلات الإنتاج الإجمالية بلغت 1,133,133 برميل نفط خام ومكثفات و 206,666 برميلا مكافئا من الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

وذكر المكتب الإعلامي للمؤسسة أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة، مشيرا إلى "تضافر جهود العاملين بالمؤسسة والشركات النفطية" لرفع الإنتاج.

وأكد أن إنتاج النفط والغاز سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معدلات ما قبل الإغلاقات .

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