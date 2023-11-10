الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: قد نرفع الفائدة مجدداً

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2 في المئة.

وقال باول في تصريحات معدة سلفا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المئة ليس مضمونا"، مضيفا "إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك".

وتأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأميركي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند أعلى مستوى له منذ 22 عاما، ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددا.

وأضاف باول أنه على الرغم من "التزام" لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، "لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف".

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.