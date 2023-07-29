تلغراف: ضرائب إضافية على مالكي العقارات في بريطانيا

كشفت صحيفة "التلغراف"، أنه يتعين على مالكي العقار الثاني في بريطانيا دفع ضعف مبلغ الضريبة الحالية على العقار الأول، بموجب قوانين جديدة، من المقرر أن تطبق على ما يقرب من نصف العقارات في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تستعد لمنح السلطات المحلية سلطة رفع الضريبة على مالكي المنازل الثانية.

وبينت الصحيفة أن واحدا من كل 4 مجالس محلية في إنجلترا وافق بشكل استباقي على مضاعفة الضريبة لجمع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن "أكثر من 100 ألف من مالكي العقار الثاني في إنجلترا، والذين يشكلون أكثر من ٤٠% من العدد الإجمالي في إنجلترا، سيشهدون ارتفاعا في فواتير منازلهم وخاصة تلك الموجودة في مناطق تصنف على أنها سياحية".