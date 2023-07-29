تلغراف: ضرائب إضافية على مالكي العقارات في بريطانيا
كشفت صحيفة "التلغراف"، أنه يتعين على مالكي العقار الثاني في بريطانيا دفع ضعف مبلغ الضريبة الحالية على العقار الأول، بموجب قوانين جديدة، من المقرر أن تطبق على ما يقرب من نصف العقارات في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تستعد لمنح السلطات المحلية سلطة رفع الضريبة على مالكي المنازل الثانية.
وبينت الصحيفة أن واحدا من كل 4 مجالس محلية في إنجلترا وافق بشكل استباقي على مضاعفة الضريبة لجمع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت أن "أكثر من 100 ألف من مالكي العقار الثاني في إنجلترا، والذين يشكلون أكثر من ٤٠% من العدد الإجمالي في إنجلترا، سيشهدون ارتفاعا في فواتير منازلهم وخاصة تلك الموجودة في مناطق تصنف على أنها سياحية".
وقال مالكو عقارات ورواد أعمال في القطاع السياحي في إنجلترا لصحيفة "تليغراف"، إنهم يشعرون بأن الحكومة تعاملهم "ككبش فداء" للتعويض عن فشلها في بناء منازل بأسعار معقولة.
وقال وزير سابق، لم تسمه الصحيفة، إن "المجالس المحلية يجب أن تستخدم الصلاحيات الممنوحة لها بحكمة"، مضيفًا أن "أصحاب المنازل الثانية ليسوا أشرارًا حيث سيضر انخفاض السياحة بالاقتصاد المحلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية ستتمكن من فرض زيادة في الضريبة المفروضة على المنزل الثاني بمجرد تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم من قبل جميع الأطراف فيما تشير التقديرات إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان/أبريل من العام 2025.
ودافع وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مايكل غوف عن التحرك الحكومي ضد أصحاب المنازل الثانية، قائلاً إنه يريد إنهاء أزمة العقارات الفارغة في إنجلترا حتى لا يتم "طرد" العائلات "اليائسة" من مجتمعاتها.
وتحدث عن تدابير جديدة ستتخذ لتضييق الثغرة، التي بموجبها يتجنب المالكون دفع ضريبة المجالس المحلية على العقارات من خلال تسجيله "كعقار سياحي".
وبحسب تحقيق صحفي أجرته "التلغراف"، فقد تبين "أن 78 جهة مسؤولة عن تطبيق ضريبة المجالس المحلية من أصل 297 صوتت بالفعل لصالح هذه الخطوة، بما في ذلك مناطق مثل كمبرلاند، ووايت آيلاند، وبليموث، وبورتسموث، وديربيشاير، وكانتربري، وديفون ونيوكاسل، وأجزاء من لندن".
وقالت "تليغراف"، إنه تم تحذير الحكومة من أن "حربها" على أصحاب المنازل الثانية يمكن أن "تأتي بنتائج عكسية" وتفشل في معالجة مشكلة نقص السكن للسكان المحليين.
وقالت وزارة شؤون التنمية والإسكان البريطانية، إنه "سيُطلب من المجالس المحلية منح إشعار مدته 12 شهرًا على الأقل لأصحاب المنازل قبل تنفيذ القرار"، مضيفة أن الوزارة " تستثمر 11.5 مليار جنيه إسترليني لبناء منازل ذات جودة عالية وبأسعار معقولة يحتاجها البلد".
المصدر: صحيفة "التلغراف"