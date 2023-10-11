لبنان يؤكد استمرار الحفر الاستكشافي في البلوك 9 رغم التوترات

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، اليوم الأربعاء، أن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري "لم يتوقف" رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف فياض أن "من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار".