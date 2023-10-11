لبنان يؤكد استمرار الحفر الاستكشافي في البلوك 9 رغم التوترات
أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، اليوم الأربعاء، أن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري "لم يتوقف" رغم الاشتباكات المستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وأضاف فياض أن "من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار".
وأعلنت ميليشيا "حزب الله"، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف موقع "الجرداح" الإسرائيلي مقابل منطقة "الضهيرة"، بالصواريخ المُوجّهة.
وتناقلت مصادر لبنانية بياناً للميليشيا أفاد بأن الاستهداف الصاروخي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما قالت مصادر إعلامية إن 7 إصابات بين الجنود الإسرائيليين سجلت نتيجة القصف اللبناني.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي "يواصل قصفه المدفعي لمحيط بلدات الضهيرة، مروحين، يارين، أم التوت، وصولاً حتى أطراف بلدة طيرحرفا، وأفيد بإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة في بلدة الضهيرة".