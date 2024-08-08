تراجعت، اليوم الخميس، طلبات إعانة البطالة في أمريكا، بشكل يفوق التوقعات.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهذا يشير إلى أن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما، بينما المخاوف من تدهور سوق العمل كان مبالغا فيها.

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وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس: إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع 17 ألفا، إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية عند 233 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس \ آب، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لـ "رويترز" تسجيل 240 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وتتخذ الطلبات اتجاها تصاعديا منذ يونيو \ حزيران، لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق مؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار "بيريل"، في ولاية تكساس.