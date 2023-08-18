مستثمر دولي: دبي مُؤهلة لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي
كشف ديفيد فون روزين، المستثمر الدولي ومؤسس ومنظم سلسلة من الأعمال العالمية الناجحة، ما تمتلكه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من موقع متميز وبيئة تنظيمية حاضنة لقيادة فضاء الذكاء الاصطناعي.
وأكد، وفقًا لما ذكرت مجلة "انتربرنور ميدل ايست"، أن دبي تمتلك جميع المكونات المطلوبة للدخول في تحدي سباق الذكاء الاصطناعي والنجاح فيه، وهو سباق من دون شك لن يكون سهلا في ظل هيمنة مراكز تقنية عالمية سيطرت على هذا المجال منذ عقود.
وبين روزين أنه إذا كان لدبي أن تضطلع بدور قيادي، فإنها تحتاج إلى سياسات واستراتيجيات محددة ومركزة تستهدف قطاع الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن دبي وجهت أنظارها صوب هدفها الجديد المتمثل في أن تكون عاصمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
ونوه إلى أن دبي أرست الأساس لذلك الهدف، فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة تعين وزيرًا للذكاء الاصطناعي عام 2017، وكان نظام الضرائب والقواعد التنظيمية قد ضمن بالفعل تدفق رواد الأعمال التقنية الناجحين في الوقت ذاته الذي أطلقت فيه شركة "اوبين اي ايه" برنامجها غير المسبوق "تشات جي بي تي" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف روزين أن دبي تحتل وضعًا فريدًا لتسهيل كثير من الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستضافة التقنيات المتعلقة بهذا القطاع، موضحًا أن المدينة تقع بين الشرق والغرب، وهي قادرة على اصطياد المواهب والمعارف المتعلقة بالتجارة والمعلومات من جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن دبي تمتلئ برواد الأعمال من أصحاب الإرادة المتطلعين نحو المستقبل، ولا سيما أن شهيتها للابتكار غير موجودة في أي مكان آخر، مؤكدًا أن دبي تمتلك الموقع والتنظيم وبيئة الأعمال الريادية لقيادة فضاء الذكاء الاصطناعي.
المصدر: مجلة "انتربرنور ميدل ايست"