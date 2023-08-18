مستثمر دولي: دبي مُؤهلة لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي

كشف ديفيد فون روزين، المستثمر الدولي ومؤسس ومنظم سلسلة من الأعمال العالمية الناجحة، ما تمتلكه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من موقع متميز وبيئة تنظيمية حاضنة لقيادة فضاء الذكاء الاصطناعي.

وأكد، وفقًا لما ذكرت مجلة "انتربرنور ميدل ايست"، أن دبي تمتلك جميع المكونات المطلوبة للدخول في تحدي سباق الذكاء الاصطناعي والنجاح فيه، وهو سباق من دون شك لن يكون سهلا في ظل هيمنة مراكز تقنية عالمية سيطرت على هذا المجال منذ عقود.