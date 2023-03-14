البنك الدولي يضع 3 شروط لتمويل كهرباء لبنان

قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن على لبنان التدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر بتمويل قطاع الكهرباء.

وكانت توفير الحكومة للكهرباء في لبنان محدودًا منذ الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد، من 1975 إلى 1990، لكنه تدهور أكثر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أنهكت الأزمة المالية قدرة الحكومة على تأمين الوقود.

ويأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن بلحاج قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان، وتفعيل هيئته تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثًا، واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل، بحسب بيان من مكتب ميقاتي.