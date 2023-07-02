إضراب يشلّ عدداً كبيراً من موانئ كندا

توقف عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل، اعتباراً من السبت، بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد، والذي يقع في فانكوفر، بسبب إضراب من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من سبعة آلاف عامل و49 من أرباب العمل موزعين في 30 ميناءً.

وتُعدّ عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن.