مكاسب جديدة للنفط مع توقعات خفض أوبك+ للإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 81.27 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 76.49 دولار للبرميل.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر/ كانون الأول في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير/ كانون الثاني الأكثر نشاطا 65 سنتا أو 0.9 % إلى 76.69 دولار للبرميل.