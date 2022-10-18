أرباح لوكهيد مارتن تفوق المتوقع بفضل مبيعات إف-35

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات الدفاعية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أرباح فصلية أفضل من المتوقع بدعم من زيادة مبيعات وحدة الصناعات الجوية التي تصنع مقاتلات إف-35، وذكرت أنها تتوقع زيادة الطلب على الأسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبقت الشركة على هدفها لأرباح 2022 عند 65.25 مليار دولار على الرغم من استمرار الصعوبات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وفي يوليو تموز عدلت لوكهيد الأرقام بالخفض من 66 مليار دولار.

وفي مقابلة مع رويترز قال الرئيس التنفيذي للشركة جاي مالاف: "في العام المقبل على الرغم من ضغوط المبيعات وهوامش الربح، نعتقد أننا ما زلنا نستطيع تحقيق نفس تدفقات السيولة الحرة التي تحدثنا عنها في العام الماضي".

ومقارنة بالفترة نفسها قبل عام، زادت مبيعات وحدة الصناعات الجوية المصنعة لمقاتلات إف-35 بنسبة 7.6 بالمئة إلى 7.1 مليار دولار. وانخفضت هوامش الربح في الوحدة على نحو طفيف من 10.9 إلى 10.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتفوقت المقاتلة إف-35 في الآونة الأخيرة على طائرات مقاتلة منافسة في أسواق، منها فنلندا وسويسرا وألمانيا.