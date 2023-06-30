بسبب التضخم.. الدولار يقفز والذهب يفقد بريقه

استقر الذهب عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر يوم الجمعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة في وقت لاحق، اليوم.

ويأتي هذا الترقب بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ ما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددًا.

وبلغ الذهب في السوق الفورية 1907.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0316 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة لتسجل 1915.80 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، الذي سجَّله الجلسة الماضية، وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ورسمت بيانات صدرت، خلال الأسبوع الجاري، صورة لاقتصاد أمريكي متين؛ ما هدَّأ بعض المخاوف من ركود وشيك، لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية.

ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، في اجتماع في مدريد، يوم الخميس، إلى احتمال أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.

ويتَّجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، إذ خسر 3.1 في المئة حتى الآن.