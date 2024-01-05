مباحثات بريطانية تركية قبيل اتفاق جديد للتجارة الحرة‎

تلتقي وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك بنظيرها التركي عمر بولات خلال زيارة إلى إسطنبول، الجمعة، لبحث تعزيز العلاقات قبل الإطلاق المتوقع لمفاوضات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة في وقت لاحق من العام.

واتفقت لندن وأنقرة على أن هناك مجالاً لتوسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة الحالي بينهما، والذي جرى تمديده عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وقالت بادينوك في بيان: "يسعدني أن أكون في تركيا قبل محادثات تطوير اتفاقنا التجاري القائم لجعله مناسباً للقرن الحادي والعشرين"، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات في بريطانيا على وجه الخصوص يمكنه أن يستفيد من أي اتفاق جديد.

وتابعت: "تقدم تركيا فرصا هائلة للشركات البريطانية... وأنا متحمسة لبدء المناقشات حول ضمان إتاحة علاقتنا التجارية الجديدة مع تركيا هذه الفرص".