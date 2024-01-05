مباحثات بريطانية تركية قبيل اتفاق جديد للتجارة الحرة
تلتقي وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك بنظيرها التركي عمر بولات خلال زيارة إلى إسطنبول، الجمعة، لبحث تعزيز العلاقات قبل الإطلاق المتوقع لمفاوضات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة في وقت لاحق من العام.
واتفقت لندن وأنقرة على أن هناك مجالاً لتوسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة الحالي بينهما، والذي جرى تمديده عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقالت بادينوك في بيان: "يسعدني أن أكون في تركيا قبل محادثات تطوير اتفاقنا التجاري القائم لجعله مناسباً للقرن الحادي والعشرين"، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات في بريطانيا على وجه الخصوص يمكنه أن يستفيد من أي اتفاق جديد.
وتابعت: "تقدم تركيا فرصا هائلة للشركات البريطانية... وأنا متحمسة لبدء المناقشات حول ضمان إتاحة علاقتنا التجارية الجديدة مع تركيا هذه الفرص".
وتجري بريطانيا محادثات في مرحلة متقدمة مع الهند بشأن اتفاق تجارة حرة جديد، وقالت وزارة التجارة البريطانية إنها ترغب في إحراز تقدم في المحادثات بشأن اتفاقات تجارية تركز على قطاع الخدمات مع سويسرا والمكسيك وكوريا الجنوبية فضلا عن تركيا في عام 2024.
وستزور بادينوك أيضا الخطوط الجوية التركية، التي من المقرر أن تشتري 220 طائرة إيرباص بموجب عقد وصفته الحكومة البريطانية بأنه أحد أكبر صفقات التصدير بالمملكة المتحدة حتى الآن، لأن أجزاء لإيرباص ورولز رويس تصنع لديها.