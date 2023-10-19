مصادر: "أوبك+" لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا لتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

قالت مصادر في "أوبك+"، إن تخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لن يتطلب - على الأرجح - أي تغيير في سياسة التحالف حاليًا، إذ من المرجح أن تكون زيادة إنتاجها تدريجية.

ويعني موقف التحالف الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، تجاه تخفيف العقوبات أن التحالف الذي ينتج أكثر من 40 % من النفط العالمي لا يتوقع أي تأثير كبير على أسعار الخام من هذه الخطوة.

وخففت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، العقوبات بصورة كبيرة عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024.