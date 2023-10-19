مصادر: "أوبك+" لا يتوقع تأثيرًا كبيرًا لتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا
قالت مصادر في "أوبك+"، إن تخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لن يتطلب - على الأرجح - أي تغيير في سياسة التحالف حاليًا، إذ من المرجح أن تكون زيادة إنتاجها تدريجية.
ويعني موقف التحالف الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، تجاه تخفيف العقوبات أن التحالف الذي ينتج أكثر من 40 % من النفط العالمي لا يتوقع أي تأثير كبير على أسعار الخام من هذه الخطوة.
وخففت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، العقوبات بصورة كبيرة عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة بشأن انتخابات 2024.
وقال مصدر في أوبك+: "دعونا نرى مستوى زيادة الإنتاج.. ربما تكون كميات صغيرة، ومن ثم من غير المرجح أن نشهد تغييرًا في السياسة".
كما قال مصدر آخر في التحالف إن تعافي الإنتاج سيكون - على الأرجح - تدريجيًا، ولن يكون هناك تأثير على سياسة أوبك+ على المدى القصير. وقال ثالث: "أخبار ممتازة لفنزويلا".
وتُظهر أرقام أوبك أن إنتاج فنزويلا زاد ببطء خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من الوصول إلى 733 ألف برميل يوميًا، في سبتمبر/أيلول، فإنه لا يزال قليلاً مقارنة مع 2.4 مليون برميل يوميًا كانت تنتجها فنزويلا في 2016.
ويقول محللون إن فنزويلا تحتاج إلى قائمة طويلة من الأمور لكي تعود مرة أخرى مصدرًا مهمًا للنفط، منها العشرات من منصات الحفر ومشاريع بمليارات الدولارات لاستبدال البنية التحتية لمصافي التكرير.