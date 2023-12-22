"تيسلا" تطلق مشروعًا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي
أطلقت "تيسلا"، اليوم الجمعة، مشروعًا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي، سيكون الثاني لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في المدينة الصينية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأُعلن المشروع، في نيسان/أبريل، بعدما قدّم رئيس الشركة إيلون ماسك خطة مبهمة لكن طموحة للمستثمرين لتعزيز النمو.
ووقّع ممثلو الشركة اتفاقًا للاستحواذ على أرض لبناء المصنع في ضواحي شنغهاي، صباح الجمعة، على ما ذكرته "شينخوا".
ويتوقّع أن ينتج المصنع 10 آلاف بطارية "ميغاباك" سنويًا، وأن "يبدأ تشييده، مطلع العام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير" من ذلك العام.
وتقول "تيسلا" إن بطاريات "ميغاباك" المخصصة لتخزين الطاقة، وتحقيق الاستقرار في إمدادات شبكات الطاقة، قادرة على تخزين أكثر من 3 ميغاوات/ساعة من الطاقة.
وسيكون هذا المصنع الثاني للمجموعة الأمريكية في المدينة الصينية بعد مصنع "شنغهاي جيغا فاكتوري" الضخم الذي بدأ إنشاؤه العام 2019.
وزار "ماسك" الصين، في وقت سابق من العام الحالي، حيث التقى مسؤولين كبارًا في بكين، وتفقد مصنع "شنغهاي جيغا فاكتوري".