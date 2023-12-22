"تيسلا" تطلق مشروعًا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي

أطلقت "تيسلا"، اليوم الجمعة، مشروعًا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي، سيكون الثاني لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في المدينة الصينية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأُعلن المشروع، في نيسان/أبريل، بعدما قدّم رئيس الشركة إيلون ماسك خطة مبهمة لكن طموحة للمستثمرين لتعزيز النمو.

ووقّع ممثلو الشركة اتفاقًا للاستحواذ على أرض لبناء المصنع في ضواحي شنغهاي، صباح الجمعة، على ما ذكرته "شينخوا".

ويتوقّع أن ينتج المصنع 10 آلاف بطارية "ميغاباك" سنويًا، وأن "يبدأ تشييده، مطلع العام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير" من ذلك العام.