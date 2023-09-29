نفاذ إمدادات زيت الزيتون في أوروبا بسبب الأجواء المتطرفة

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن إمدادات أوروبا من زيت الزيتون نفدت، بعد أن تسببت الأحوال الجوية المتطرفة بتخريب المحاصيل الزراعية في القارة للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى خفض الإنتاج.

وتقول إسبانيا؛ أكبر منتج لزيت الزيتون على مستوى العالم، إنها مضطرة لاستيراد المادة من أمريكا الجنوبية لمواكبة الطلب.

وتُزرع أشجار الزيتون حول البحر الأبيض المتوسط منذ آلاف السنين، حيث تنتج إسبانيا وحدها نصف الإنتاج العالمي، لكن الحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة تعني أن مستقبل هذه الصناعة القديمة بات غير مؤكد بصورة متزايدة.

ووفقا لمجلس الزيتون الدولي، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي ليصل إلى 2.4 مليون طن، بعدما كان في الموسم الماضي 3 ملايين طن؛ بسبب الجفاف وموجات الحر التي ضربت إسبانيا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية.

وما ضاعف الأزمة تأثيرات الطقس المتطرف على مناطق أخرى مهمة لزراعة الزيتون، كاليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا والمغرب.

ونقلت الصحيفة عن "والتر زانر"، المدير التنفيذي لذراع شركة "فيليبو بيريو" العالمية المتخصصة بزيت الزيتون، قوله إنه من شبه المستحيل اليوم شراء زيت الزيتون، فقد بيعت الكميات بالكامل.

وأضاف أن الشركة لا يزال لديها مخزون من أجل تلبية الطلب، لكنها اضطرت إلى الاستيراد من تشيلي لسد الفجوة قبل موسم حصاد هذا العام، الذي يبدأ في أوروبا في تشرين الثاني.

من جانبهم، يقول مزارعون إن مداخيلهم تلقت ضربة بسبب ضعف الموسم، وارتفاع كلف الطاقة والعمالة.

وأشار أحد المزارعين الإسبان إلى أن استمرار الجفاف فاقم المشكلة، حيث عمل على خفض المحصول بنسبة 70-80%، مضيفا أن المواسم السيئة كانت دائما حاضرة لكن ليس موسمين متتابعين، وهذا شيء لم يشاهده من قبل طيلة حياته.

صحيفة "ذي غارديان" البريطانية