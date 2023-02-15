الإمارات تسلم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا

وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز"، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة "برونسبوتل" الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط.

ويأتي تسليم هذه الشحنة في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022، ويسهم في تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام.

يشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد وقعتا اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.