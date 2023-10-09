ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط ‎

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4%، اليوم الإثنين، بعد أن شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجومًا على إسرائيل في نهاية الأسبوع؛ ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وقفز برنت 4,7% إلى 86.65 دولار وخام غرب تكساس الوسيط 4,5% إلى 88.39 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وقال بريان مارتن ودانييل هاينز من مجموعة "إيه إن زي" ANZ: "المفتاح بالنسبة إلى الأسواق هو ما إذا كان الصراع سيبقى قيد الاحتواء أو أنه سينتشر ليشمل مناطق أخرى".

وأضاف: "في البداية على الأقل، يبدو أن الأسواق ستفترض أن الوضع سيظل محدودًا من حيث النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط. لكن من الممكن توقع تقلبات أكبر".