وسط ضبابية سياسية.. مخاوف من تأثير "مدّ حرب غزة" على اقتصاد العالم

حذّر كل من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي"، من تداعيات الحرب على غزّة، والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، خصوصاً فيما يتعلق بحركة الشحن في البحر الأحمر، باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا إن "الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أضرّت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشارت غورغييفا إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، في حال إطالة أمد القتال.

وعبّرت غورغييفا، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، عن مخاوف حيال استمرار القتال في غزة.

وقالت: "أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع؛ لأنه إذا استمرّ فإن خطر توسّعه سيزيد، وسيؤدي إلى إشكالية بالنسبة للعالم ككل".

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أواخر الشهر الماضي، أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر.