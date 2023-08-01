ذراع "نومورا" للعملات المشفرة تحصل على ترخيص في دبي

قالت شركة "ليزر ديجيتال"، ذراع العملات المشفرة لشركة نومورا اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على ترخيص لمزاولة أنشطتها في دبي لتصبح بذلك الأحدث بين عدد من المؤسسات المالية التي تدخل مجال العملات المشفرة هذا العام.

وأضافت "ليزر ديجيتال"، التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا ولديها مكاتب في دبي ولندن، في بيان، أنها حصلت على الترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مما يسمح لها بتقديم خدمات الوساطة والإدارة والاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة.