استقرار أسهم أوروبا بعد نتائج متباينة لأعمال الشركات

استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم لاقتصادها المتباطئ، لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدَّت من المكاسب.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين.

وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3% متصدرًا الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين.