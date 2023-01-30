وزير الطاقة السعودي: سنستثمر تريليون ريال لتوليد طاقة نظيفة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، إن بلاده، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، ستستثمر تريليون ريال لتوليد طاقة نظيفة.

وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في منتدى للطاقة انطلق في المملكة، الإثنين، "سنستثمر تريليون ريال لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف، وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة بهدف تصدير الطاقة في نهاية المطاف إلى العالم وإنتاج الهيدروجين النظيف".

ونقلت قناة "الإخبارية" الحكومية، عن الوزير قوله في المنتدى أيضاً، إن المملكة ستزيد من امدادات البترول والغاز ومضاعفة شبكة الغاز الرئيسة، مع مساعيها في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين.

وانطلقت في المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

ويستهدف برنامج "اكتفاء" تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، والمساهمة في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.