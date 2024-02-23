بـ"ترليوني دولار".. رقائق الذكاء الاصطناعي ترفع أسهم "نفيديا" إلى القمة
اقتربت شركة "نفيديا"، الرائدة عالمياً في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي، من الوصول إلى حاجز الـ 2 تريليون دولار، بعد أن حققت دخلا يبلغ تريليون دولار، في 8 أشهر؛ بفعل الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الصناعي الدقيقة، وفق تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال".
ورفعت النتائج أسهم "نفيديا" هذا الخميس إلى أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق عند 785.38 دولارًا، ما يُقدر قيمة الشركة بـ 1.96 تريليون دولار. وقفز السهم بنسبة 59% حتى الآن هذا العام، بعد أن تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023.
وبحسب التقرير، استغرقت الشركة، التي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا لتعمل في مجال رقائق الرسومات الخاصة بألعاب الكمبيوتر، واتجهت مبكرًا إلى الذكاء الاصطناعي، 25 عامًا حتى تستطيع الوصول إلى "تريليونها" الأول.
سرّ الريادة
وأوضح التقرير أن قدرة الشركة على تطوير نفسها، والإبداع في مجال إنتاج رقائق الذكاء الصناعي من خلال استخدامها عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا، ومنتجها H100s، الذي يصل سعر الواحد منه 2500 دولار، جعلها رائدة في هذا المجال، وزاد من نسبة الطلب على منتجاتها بشكل مُضاعف.
ولفت التقرير إلى أن مزايا رقائق شركة "نفيديا" لا يمكن أن تتآكل بسهولة بسبب المنافسة، وذلك بفضل عمق وتعقيد البرنامج الذي أمضت سنوات في بنائه حول شرائحها، وفقا للعديد من المحللين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة.
ويُقدر المحللون أن شركة "نفيديا" يمكنها إنتاج حوالي 1.2 مليون شريحة سنويًا، لكن تلبية الطلب أصبحت صعبة بسبب أن الشركة تُصمم الرقائق وتتعاقد على إنتاجها مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي تواجه ضغوطات في الخطوات اللاحقة من عملية صنع الرقائق، إذ يتم تجميع قطع السيليكون في الشريحة النهائية.
قيمة الرقائق
وأشار التقرير إلى القيمة الكبيرة والحساسة التي تتمتع بها رقائق الذكاء الصناعي، ما جعل نقلها يتم بعربات مدرعة وتحت حراسة شديدة.
وكشف التقرير أن كبريات الشركات العالمية، مثل "ميتا" التي قال رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج إن شركته تخطط للحصول على 350 ألف شريحة من شرائح H100 بحلول نهاية هذا العام بكلفة تُقدر بمليارات الدولارات وفق السعر الحالي، تتهافت على شراء وتخزين كميات من رقائق "نفيديا" لتتمكن من إدارة أعمالها بنجاح.
وخلص التقرير إلى أن الاستثمار في مجال الذكاء الصناعي التوليدي سيضاعف من عدد الشركات التي تتنافس على إنتاج الرقائق، وستُوفر فرصًا أكبر لشركة "نفيديا" في السوق وتزيد من أرباحها، بحسب رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ.