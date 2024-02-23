بـ"ترليوني دولار".. رقائق الذكاء الاصطناعي ترفع أسهم "نفيديا" إلى القمة

سرّ الريادة

وأوضح التقرير أن قدرة الشركة على تطوير نفسها، والإبداع في مجال إنتاج رقائق الذكاء الصناعي من خلال استخدامها عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا، ومنتجها H100s، الذي يصل سعر الواحد منه 2500 دولار، جعلها رائدة في هذا المجال، وزاد من نسبة الطلب على منتجاتها بشكل مُضاعف.

ولفت التقرير إلى أن مزايا رقائق شركة "نفيديا" لا يمكن أن تتآكل بسهولة بسبب المنافسة، وذلك بفضل عمق وتعقيد البرنامج الذي أمضت سنوات في بنائه حول شرائحها، وفقا للعديد من المحللين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

ويُقدر المحللون أن شركة "نفيديا" يمكنها إنتاج حوالي 1.2 مليون شريحة سنويًا، لكن تلبية الطلب أصبحت صعبة بسبب أن الشركة تُصمم الرقائق وتتعاقد على إنتاجها مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي تواجه ضغوطات في الخطوات اللاحقة من عملية صنع الرقائق، إذ يتم تجميع قطع السيليكون في الشريحة النهائية.