تقرير: معجزة الصين الاقتصادية تقترب من نهايتها
نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالًا لرئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آدم بوسن قال فيه إنه مع اقتراب عام 2022 من نهايته، كانت الآمال تتزايد بأن يحقق اقتصاد الصين نموا وبالتالي ينعكس ذلك على نمو الاقتصاد العالمي.
لكن وبعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة التي فرضتها الصين على التنقل، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا الجماعية الإلزامية وعمليات الإغلاق اللامتناهية في البلاد جراء الجائحة؛ قررت الحكومة الصينية فجأة التخلي عن سياسة "صفر كوفيد".
وذكر الكاتب بأن سياسة "صفر كوفيد" أدت إلى تباطؤ الطلب وعرقلة التصنيع، وتعطيل خطوط الإمداد، مما تسبب بحدوث تباطؤ في السوق الصيني هو الأكبر منذ تطبيق إصلاحات السوق عام 1971.
وأضاف: "بعد أسابيع من تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد"، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط والنحاس والسلع الأخرى مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب الصيني".
وفي مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) السابق لي كه تشيانغ، العمل على الوصول إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي للصين بنسبة 5 بالمئة فيما توقع العديد من المحللين الدوليين ارتفاع هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير.
ويشير "بوسن" إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الصين نمت بالفعل خلال الربع الأول من العام الجاري كالطلب على السياحة الداخلية، وقطاع الضيافة، وخدمات البيع بالتجزئة، مما أسهم بشكل قوي في تحقيق الانتعاش بالإضافة إلى نمو الصادرات الصينية.
ولكن بنهاية الربع الثاني، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين قصة مختلفة تمامًا، حيث كان النمو الإجمالي ضعيفًا ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض، وبالتالي اختار المستثمرون الأجانب الحذرون والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية في الصين عدم البناء على الزخم الأولي للنمو.
واعتبر الكاتب أن هذه البيانات أكثر أهمية من التوقعات المفرطة في التفاؤل للنمو في الصين، إذ تكمن خطورتها في أنها تأتي انعكاسا لانخفاض استهلاك السلع في الصين وانخفاض معدلات الاستثمار في القطاع الخاص إلى مستويات متدنية سابقة بالإضافة إلى ارتفاع معدل ادخار الأسر الصينية.
وأضاف بوسن أن هذه الاتجاهات الجديدة في الصين تعكس القرارات الاقتصادية طويلة الأمد التي اتخذها الصينيون، وتؤكد بقوة أن الأفراد والشركات أصبحوا أكثر خشية من فقدانهم إمكانية الحصول على أموالهم متى يشاؤون ويفضلون الاحتفاظ بسيولة قصيرة الأمد على تجميد أموالهم في الاستثمار".
وتابع الكاتب يقول: "أغفلت الأسواق المالية، وربما حتى الحكومة الصينية نفسها مدى قوة نقاط الضعف تلك، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض النمو الصيني لعدة سنوات قادمة، فلنسمها حالة كوفيد اقتصادية طويلة المدى".
واعتبر الكاتب بأن الاقتصاد الصيني لم يستعد حيويته وما زال ينمو ببطء حتى الآن على الرغم من انتهاء المرحلة الحادة للجائحة - ثلاث سنوات عجاف من إجراءات الإغلاق الصارمة والمكلفة للغاية للوصول إلى "صفر كوفيد".
وقال إن "العلاج الوحيد لهذه الحالة يكمن في طمأنة المواطن الصيني العادي والشركات بأن الحكومة الصينية ستحد من تدخلها في الحياة الاقتصادية في البلاد".
"لا سياسة .. لا مشاكل"
وقبل الوباء، اعتمدت الغالبية العظمى من الأسر الصينية والشركات الخاصة الصغيرة على مبدأ ضمني مفاده "لا سياسة، لا مشاكل" وهو مبدأ يسري منذ أوائل الثمانينيات، إذ كان الحزب الشيوعي الصيني يسيطر في النهاية على حقوق الملكية، ولكن طالما ظل الناس بعيدًا عن السياسة، سيبقى الحزب بعيدًا عن حياتهم الاقتصادية.
وجاءت إخفاقات الأعمال والقروض المتأخرة كنتيجة لفقاعة أزمة قطاع العقارات الصينية التي انفجرت في أغسطس 2021، وما زالت تشكل عبئًا مستمرًا على النمو وتحد من تمويل الحكومة المحلية.
أما مالكو شركات التكنولوجيا فلا تزال تسيطر عليهم مخاوف من الإفراط الحكومي في تنظيم نشاطهم أو ما هو أسوأ من ذلك، ناهيك عن أن القيود التجارية والتكنولوجية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين تسببت في حدوث بعض الضرر على الاقتصاد الصيني وكذلك فعلت ردود الفعل الصينية الانتقامية تجاه هذه القيود.
وقبل وقت طويل من ظهور جائحة كوفيد 19، بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ في تعزيز دور الشركات المملوكة للدولة وزاد من إشراف الحزب على الاقتصاد، لكن الحزب انتهج أيضًا بعض السياسات المؤيدة للنمو، بما في ذلك عمليات الإنقاذ، والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسهولة توافر الائتمان.
وفي الأشهر الأخيرة، قام كل من مصرفي "بانك أوف أمريكا" و"غولدمان ساكس" على سبيل المثال، بتخفيض توقعاتهما الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2023، مما أدى إلى خفض نموه بما لا يقل عن 0.4 نقطة مئوية.
ولكن ومع استمرار حالة "كوفيد الاقتصادية طويلة المدى" بالنسبة للصين ومع استمرار برامج التحفيز الحكومي فإن هناك تقديرات مبالغة بنمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل وما بعده.
وتشير توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي الصيني بسنبة (5.1٪) فيما توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة (4.5٪) في عام 2024 بفارق نسبته 0.5٪ أو أكثر.
وسيوفر القطاع الخاص في الصين المزيد من أموال الادخار، لكنه سيستثمر بشكل أقل، ويتحمل مخاطر أقل من تلك التي كانت قبل انتشار الجائحة.
وستكون عواقب ذلك بقاء الاقتصاد الصيني أكثر تقلبًا (لأن سياسة الاقتصاد الكلي ستكون أقل فاعلية في تحفيز الأسر والشركات الصغيرة على تعويض الانكماش) وحدوث المزيد من الدين العام وهذه بدورها ستؤدي إلى انخفاض متوسط النمو الاقتصادي بمرور الوقت؛ وذلك جراء انخفاض نمو الإنتاجية وانخفاض استثمارات القطاع الخاص في المدى القريب.
على واشنطن أن تستفيد
وسيكون ذلك كله مصدر سعادة للأمريكيين وحلفائهم الذين يرون في أن نمو الاقتصاد الصيني يشكل تهديدا لهم، لكن اقتصادا صينيا ينمو ببطء وأقل استقرارا، ستكون له أيضًا جوانب سلبية على بقية دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ووفق الكاتب، فإنه وفي حال "استمر الصينيون في الادخار بدلاً من الاستثمار واستمروا في الإنفاق على الخدمات المقدمة محليًا أكثر من الإنفاق على التكنولوجيا والسلع المعمرة الأخرى التي تتطلب تفعيل عملية الواردات، فإن الفائض التجاري الإجمالي للصين مع بقية دول العالم سيستمر في النمو، وعندما يحدث ركود عالمي آخر، لن يساعد نمو الصين في إنعاش الطلب في الخارج كما حدث في المرات السابقة؛ ولذلك يجب على المسؤولين الغربيين خفض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني، لكن لا ينبغي عليهم الاحتفال كثيرًا.
كما لا ينبغي عليهم أيضا أن يتوقعوا بأن "حالة كوفيد الاقتصادية الصينية طويلة المدى" ستؤدي إلى إضعاف قبضة الرئيس شي على السلطة في المستقبل القري، بحسب الكاتب.
ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة يجب أن تفكر في كيفية الاستفادة من هذه البيانات لا فرض المزيد من العقوبات على الصين.
وخلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة أن تستقطب مدخرات الصينيين جنبًا إلى جنب مع الشركات الصينية والمستثمرين والطلاب والعمال الذين يغادرون بلادهم بحثًا عن مراع أكثر خضرة، لكنه استطرد أن السياسات الحالية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن تفعل عكس ذلك مثلما فعلت أيضا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال إنهم "يسعون إلى إغلاق الجامعات والشركات الأمريكية أمام الطلاب والعمال الصينيين، ويقيدون الاستثمار الأجنبي الصيني وتدفقات رأس المال، ويثنون الشركات الصينية عن الانتقال إلى الولايات المتحدة والاقتصادات الحليفة، سواء للإنتاج أو للبحث والتطوير، مشيرا إلى "أنه يجب القيام بعكس كل هذه السياسات".
المصدر: مجلة "فورين أفيرز"