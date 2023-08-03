تقرير: معجزة الصين الاقتصادية تقترب من نهايتها

وذكر الكاتب بأن سياسة "صفر كوفيد" أدت إلى تباطؤ الطلب وعرقلة التصنيع، وتعطيل خطوط الإمداد، مما تسبب بحدوث تباطؤ في السوق الصيني هو الأكبر منذ تطبيق إصلاحات السوق عام 1971.

وأضاف: "بعد أسابيع من تخلي الصين عن سياسة "صفر كوفيد"، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط والنحاس والسلع الأخرى مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب الصيني".

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) السابق لي كه تشيانغ، العمل على الوصول إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي للصين بنسبة 5 بالمئة فيما توقع العديد من المحللين الدوليين ارتفاع هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير.

ويشير "بوسن" إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الصين نمت بالفعل خلال الربع الأول من العام الجاري كالطلب على السياحة الداخلية، وقطاع الضيافة، وخدمات البيع بالتجزئة، مما أسهم بشكل قوي في تحقيق الانتعاش بالإضافة إلى نمو الصادرات الصينية.

ولكن بنهاية الربع الثاني، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين قصة مختلفة تمامًا، حيث كان النمو الإجمالي ضعيفًا ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض، وبالتالي اختار المستثمرون الأجانب الحذرون والحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية في الصين عدم البناء على الزخم الأولي للنمو.

واعتبر الكاتب أن هذه البيانات أكثر أهمية من التوقعات المفرطة في التفاؤل للنمو في الصين، إذ تكمن خطورتها في أنها تأتي انعكاسا لانخفاض استهلاك السلع في الصين وانخفاض معدلات الاستثمار في القطاع الخاص إلى مستويات متدنية سابقة بالإضافة إلى ارتفاع معدل ادخار الأسر الصينية.