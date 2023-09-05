إنتاج نيجيريا من الغاز قد يتجاوز 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول 2030

صرح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة النيجيري للغاز اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر غازتك المنعقد في سنغافورة، بأن نيجيريا تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من 5 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

وقال: "في نيجيريا، تم الإعلان عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب من الإنتاج يوميا (57 مليار متر مكعب سنويا)"، مشيرا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11% عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.

وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16% إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون 4%.

وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.