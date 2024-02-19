"برج إيفل" يغلق أبوابه بسبب إضراب موظفيه

يغلق برج إيفل، المعلم الباريسي الشهير، أبوابه أمام الزائرين؛ بسبب الإضراب الذي ينظمه عمال النقابات والعاملين في البرج، وذلك قبل بضعة أشهر من استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتتهم النقابات مجلس مدينة باريس، الذي يدير 99% من شركة استغلال برج إيفل، بسوء الإدارة المالية، في مواجهة مثيرة للقلق قبل بضعة أشهر من الألعاب الأولمبية.

وذكرت إذاعة "يورب 1" الفرنسية أن "موظفي برج إيفل أعلنوا إضرابهم لأجل غير مسمى بدءًا من يوم الاثنين، بسبب سوء الإدارة المالية للبرج".