"هآرتس": الشيكل يفقد قوته منذ الربع الأخير من 2022

وحذر الاقتصاديون من أنه "إذا استمر هذا الاتجاه ، فمن المرجح أن يؤدي إلى تسارع التضخم، وأن انخفاض الشيكل ينبع من أسباب سياسية، لذا فإن أفضل طريقة للحد من انخفاضه هي أن يتدخل بنك إسرائيل (المركزي) في سوق العملات الأجنبية، بينما تجعل احتياطيات إسرائيل القوية من العملات الأجنبية هذا الأمر خيارًا ممكنًا".

بدوره، أوضح البنك المركزي مرارًا وتكرارًا، أنه "يعتبر رفع أسعار الفائدة الأداة الرئيسية لإبطاء تراجع الشيكل".

وبين الاقتصاديون أنه "إذا تم حل الغموض السياسي بشأن الإصلاح القضائي المخطط للحكومة بطريقة تؤدي إلى تغييرات دائمة في الاقتصاد من شأنها إضعاف الشيكل، فمن المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة"، متوقعين أن "تنتهي جهود الإصلاح بحل وسط".

إلى ذلك، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية 2023 إلى نزيف متواصل من الخسائر بسبب خطة "الإصلاح القضائي" التي سعى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو لتمريرها.