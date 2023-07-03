وزيرة الخزانة الأمريكيّة تزور الصين في مسعى لترميم العلاقات الاقتصادية

تزور وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين الصين من الخميس إلى الأحد حيث تجتمع مع مسؤولين صينيّين، على ما أعلنت الوزارة.

وخلال زيارتها بكين، تبحث وزيرة الخزانة مع أعضاء بالحكومة في أهمّية "أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم"، حسب وزارة الخزانة.

كذلك، تعتزم يلين التشديد على ضرورة "التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية".