بنغلاديش تتسلم أول شحنة من اليورانيوم الروسي لمحطتها للطاقة النووية

تسلمت بنغلاديش رسميًّا، اليوم الخميس، أول شحنة من اليورانيوم الروسي، لإمداد محطتها النووية التي أقيمت بتمويل من موسكو بهدف تعزيز شبكة الطاقة في البلد، غير أنها تواجه اليوم صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وأعلنت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة على تسلم الشحنة، "اليوم يوم فخر وفرج لشعب بنغلاديش".