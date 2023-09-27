كورونا تعود إلى بريطانيا وتتسبب بإلغاء 160 رحلة جوية

ألغى مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، 160 رحلة جوية من وإلى المطار خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد تقييد الحركة بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين الموظفين في مجال مراقبة الحركة الجوية، وفق صحيفة "تليغراف".

وقالت الصحيفة إن مطار غاتويك فرض حظرًا فوريًا، أمس الإثنين، على 800 رحلة جوية تقلع أو تهبط يوميًا؛ بهدف تقليل حالات الإلغاء والفوضى في نفس يوم الرحلة، والسماح بإعادة حجز الرحلات من قبل الركاب مقدمًا.

وبينت أن مطار غرب ساسكس اضطر كذلك إلى الاعتذار لآلاف المسافرين الذين أصابت الفوضى خططهم، بعد تأثر أكثر من 40 رحلة جوية بغياب الموظفين.