الهند تتضرر من زيادة الرسوم الأمريكية وتسعى لتخفيف الأثر

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.

وسوف تُضاف رسوم جمركية تبلغ 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من المنتجات الهندية، بحسب "رويترز".

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب للتعليق، لكن مصدرًا في الحكومة قال إن نيودلهي تأمل في أن تراجع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25%، مضيفًا أن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لتخفيف أثر هذه الرسوم.

ويصل التحرك الأمريكي بإجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة.

وذكر المصدر أن الحكومة الهندية تجري محادثات مع المُصدرين لزيادة شحنات المنسوجات والجلود والأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دول أخرى، وأنها ستقدم على الأرجح مساعدات مالية للشركات المتضررة.

وأضاف أن الاتفاقيات التجارية بين الهند وبريطانيا وأستراليا والإمارات ودول أوروبية أخرى تتيح فرصًا لزيادة الصادرات الهندية، خاصة المنسوجات.

وقالت الولايات المتحدة إن شراء الهند للنفط الروسي يساعد موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وإن نيودلهي تتربح من ذلك أيضًا، ورفضت الهند هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كيل بمكيالين، وأشارت إلى أن هناك روابط تجارية أمريكية وأوروبية مع روسيا.

وتعليقُا على الرسوم العقابية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينغ لصحفيين "نتخذ الخطوات المناسبة لضمان عدم الإضرار باقتصادنا، ودعوني أطمئنكم بأن قوة اقتصادنا ستمكننا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف "ما يهمنا هو أمن طاقتنا، وسنواصل شراء موارد طاقة من أي دولة تعود علينا بالنفع".

ولم يكن للسوق المحلية أي رد فعل اليوم الأربعاء على هذه الخطوة؛ لأن البورصة في عطلة بمناسبة مهرجان هندوسي، لكن مؤشرات الأسهم الرئيسة سجلت أسوأ جلسة لها في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بعد أن أكدت واشنطن في إخطار فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وواصلت الروبية سلسلة خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي أمس الثلاثاء وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وقال محللون إن الرسوم الجمركية ستكون مؤلمة، لكن الوضع ربما لا يكون قاتمًا تمامًا بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم إذا استطاعت الهند مواصلة إصلاح اقتصادها وتقليل الحماية التجارية مع سعيها لحل الأزمة مع الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب للتعليق اليوم الأربعاء، غير أن مسؤولًا في وزارة التجارة، طلب عدم نشر اسمه، قال إن المُصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية سيحصلون على مساعدات مالية وسيتم تشجيعهم على تنويع أسواقهم في مناطق، مثل الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وجاء في إخطار إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الشحن أن البضائع الهندية، التي تم تحميلها على سفن مضت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، ستحصل على إعفاء لمدة ثلاثة أسابيع.

وستحصل على الإعفاء أيضًا منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاته وسيارات الركاب والنحاس وغيرها من السلع الخاضعة لرسوم جمركية منفصلة تصل إلى 50% بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي التجاري.

ويقول مسؤولو وزارة التجارة الهندية إن متوسط ​​الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية يبلغ حوالي 7.5%، بينما سلط مكتب الممثل التجاري الأمريكي الضوء على معدلات تصل إلى 100 بالمئة على السيارات وعلى ​​معدل رسوم جمركية مطبق يبلغ 39% في المتوسط على السلع الزراعية الأمريكية.