رئيس "طيران الإمارات" يوجه رسالة إلى "بوينغ" للخروج من الأزمة

قال تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات" إنه ينبغي لشركة "بوينغ" أن "تختار رئيساً تنفيذياً قوياً له ثقل في الخبرة الهندسية ومجال الأعمال".

وأوضح أن الهدف من ذلك هو "قيادة عملية تغيير شاملة لشركة تصنيع الطائرات الأمريكية العملاقة مشيرا إلى ضرورة إنهاء أزمة الثقة التي تعاني منها الشركة في الآونة الأخيرة.

وأضاف للصحفيين على هامش قمة لشركات الطيران: "هل الأمر قابل للإصلاح والإنقاذ؟ نعم هو كذلك. هل سيعيد الأمور إلى نصابها؟ يتوجب ذلك".

واستدرك كلارك قائلاً: "لن يتحقق ذلك إلا بقيادة قوية للغاية تصب جل تركيزها وتصميمها على تنفيذ الأمر الصائب".

وقال إنه يرى أن "تحويل دفة الأمور في بوينج بعد سلسلة من المشكلات المتعلقة بالسلامة والتصنيع لتتمكن من الوفاء بالطلب الحالي والجديد بسلاسة قد يستغرق 5 سنوات".