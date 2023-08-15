بسعة 72 ميجاوات.. البحرين تعلن توقيع اتفاقيات مشروع للطاقة الشمسية

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، قوله، إن المشروع "يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وإنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد".