قاض أمريكي يوقف دعوى تويتر ضد ماسك

أظهرت وثيقة قضائية، يوم الخميس، أن قاضيا في ولاية "ديلاوير" الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق إيلون ماسك حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر؛ للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

وكانت وكالة "رويترز"، كشفت في وقت سابق، أن ماسك، اقترح المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على "تويتر" مقابل 54.20 دولار للسهم.

وبينت وكالة "بلومبيرغ" أن "ماسك قدم الاقتراح في رسالة إلى تويتر".

وكان ماسك قد وافق في نيسان/ أبريل على شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، لكنه قال بعد أسابيع إن عدد الحسابات الوهمية كان أعلى بكثير من تقديرات تويتر بأنها أقل من 5% من المستخدمين.

وأشار ماسك، في يوليو إلى أنه قد ينسحب من الصفقة؛ لأن تويتر "ضللته" بشأن عدد المستخدمين الحقيقيين وأمن بيانات المستخدمين.

وكتب دان آيفس المحلل لدى "ويدبوش" في مذكرة: "هذه علامة واضحة على أن ماسك أدرك قبل توجهه إلى المحكمة أن فرص الفوز بالقضية غير مرجحة إلى حد بعيد، وأن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار ستكتمل بطريقة أو بأخرى".