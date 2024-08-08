قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في "وول ستريت" على ارتفاع كبير.

جاء ذلك بعد انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، ما أسهم في تهدئة مخاوف من ضعف سوق العمل.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

وأظهرت البيانات أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي انخفض أكثر من المتوقع، وفق "رويترز".

وكانت الأسهم انخفضت بحدة بعد أن أثار تقرير الوظائف في يوليو تموز الأسبوع الماضي مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 121.32 نقطة أو 2.30 في المئة إلى 5320.82 نقطة عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 464.22 نقطة أو 2.87 في المئة إلى 16660.02 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 689.45 نقطة، أو 1.78 في المئة، إلى 39452.90 نقطة.