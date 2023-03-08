وزير: خروج المغرب من المنطقة الرمادية ومنحها خطا ائتمانيا يعزز سيادتها المالية

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية والخط الائتماني الجديد لصندوق النقد الدولي، يرسخ السيادة المالية للمملكة ويدعم إصلاحات هيكلية.

وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تهتم بمراقبة الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قد قضت أواخر الشهر الماضي برفع المغرب من القائمة الرمادية للدول التي تخضع لتدقيق خاص.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية: "كان لزاما تكثيف الجهود للخروج من المنطقة الرمادية.. هذا مكسب مهم جدا سيعزز الفرص الاستثمارية للمغرب ويعزز الإصلاحات الاجتماعية".