الموريتانيون يترقبون التحاق بلادهم في نادي كبار مصدري الغاز
يترقب الموريتانيون، التحاق بلادهم إلى مصاف الدول المصدرة للغاز المسال، بحلول الثلث الأول من العام الجاري، وذلك بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل أحميم، حيث يرى خبراء أنه مع بدء استغلال الاحتياطيات المكتشفة، ستصبح البلاد الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر في مجال التصدير، وفق ما أوردته مجلة "أتالايار" الإسبانية.
واستحوذ الحدث على تغطية المجلة بنسختها الناطقة باللغة الفرنسية، عبر تقرير لها، أكدت فيه أن "مساحة حقل أحميم تبلغ 33 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ احتياطاته 1400 تريليون متر مكعب، الأمر الذي يجعل الحياة المفترضة للحقل تتراوح بين 30 إلى 50 سنة".
وبحسب التقرير، فإن "موريتانيا على وشك أن تصبح منتجًا رئيسًا للغاز في العالم، وواحدة من أكبر الدول المنتجة في أفريقيا، لكن البلاد تواجه عددًا من التحديات، رصدتها دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2022، خلصت إلى أن موريتانيا أصبحت دولة تعاني من الهشاشة، خاصة في الجانب الاقتصادي، كما تواجه مخاطر كبيرة على عدة جبهات، لاسيما فيما يتعلق بالموارد والبطالة وعجز الحساب الجاري للدولة".
وسلط التقرير الضوء على "تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 التي فاقمت هذه التحديات، وكان لها تأثير كبير على سوق العمل والأوضاع المعيشية بشكل عام بعدما تسببت بارتفاع نسبة الفقر المدقع الى 6,3%.".
في السياق، لاحظ البنك الدولي "وجود نمو اقتصادي لافت في موريتانيا مدفوعًا بارتفاع الصادرات وزيادة الإنتاج الفلاحي، حيث حققت البلاد نموا بلغت نسبته 4,3% ليسجل تراجعًا بالمقارنة مع نسبة 7,1% كان قد سجلها في 2022 بسبب تراجع إنتاج الحديد والذهب، وكانت التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، سببًا في قرار الحكومة الموريتانية تركيز جهودها على الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعي".
وأكدت وزارة الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية الموريتانية، توافر "المقدرات الهائلة في قطاع الطاقات المتجددة، إذ تشهد توافد استثمارات كبيرة قد تجعل منها مركزًا مهمًا للطاقة في غرب أفريقيا".
ونقلت المجلة، عن الخبير الإقليمي الفرنسي والباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية آلان أنتيل، قوله إن "موريتانيا تتمتع بمزايا لا يمكن تجاهلها، إذ تمكنت من السيطرة على الخطر الجهادي لأكثر من 10 سنوات، وتتمتع باستقرار اجتماعي يفوق ما تعرفه دول الجوار، كما أنها مستقرة على المستوى السياسي، مع وجود سلطة تنفيذية منفتحة نسبيًا على الحوار منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني، لكن الحكومة الموريتانية تدرك جيدًا أن الاستثمارات الجديدة لن تغير اقتصاد البلاد بين عشية وضحاها".
وختمت "أتالايار" تقريرها بالقول على لسان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو، إنه "سيتم ضخ الأموال بشكل أساس في الخزانة والبنك المركزي، من أجل مواجهة الاحتياجات الهائلة للتعليم الأساسي، والبنية التحتية للطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة، وهو ما تحتاجه البلاد".