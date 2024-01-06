الموريتانيون يترقبون التحاق بلادهم في نادي كبار مصدري الغاز

يترقب الموريتانيون، التحاق بلادهم إلى مصاف الدول المصدرة للغاز المسال، بحلول الثلث الأول من العام الجاري، وذلك بعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل أحميم، حيث يرى خبراء أنه مع بدء استغلال الاحتياطيات المكتشفة، ستصبح البلاد الثالثة أفريقيا بعد نيجيريا والجزائر في مجال التصدير، وفق ما أوردته مجلة "أتالايار" الإسبانية.

واستحوذ الحدث على تغطية المجلة بنسختها الناطقة باللغة الفرنسية، عبر تقرير لها، أكدت فيه أن "مساحة حقل أحميم تبلغ 33 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ احتياطاته 1400 تريليون متر مكعب، الأمر الذي يجعل الحياة المفترضة للحقل تتراوح بين 30 إلى 50 سنة".

وبحسب التقرير، فإن "موريتانيا على وشك أن تصبح منتجًا رئيسًا للغاز في العالم، وواحدة من أكبر الدول المنتجة في أفريقيا، لكن البلاد تواجه عددًا من التحديات، رصدتها دراسة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2022، خلصت إلى أن موريتانيا أصبحت دولة تعاني من الهشاشة، خاصة في الجانب الاقتصادي، كما تواجه مخاطر كبيرة على عدة جبهات، لاسيما فيما يتعلق بالموارد والبطالة وعجز الحساب الجاري للدولة".

وسلط التقرير الضوء على "تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 التي فاقمت هذه التحديات، وكان لها تأثير كبير على سوق العمل والأوضاع المعيشية بشكل عام بعدما تسببت بارتفاع نسبة الفقر المدقع الى 6,3%.".