توقعات بركود اقتصاد ألمانيا.. وإسبانيا الأعلى نموا في الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو للعامين 2023 و2024، حيث يثقل أداء ألمانيا الضعيف كاهل منطقة العملة الموحّدة.

وبحسب الصحيفة، "توقّعت المفوضية أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,4 في المئة عام 2023، فيما توقعت نموا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا".

ويتوقع أن تكون ألمانيا الاقتصاد الأوروبي الكبير الوحيد الذي ينكمش هذا العام، وربما تعاني ركودا مرة أخرى، في حين أن بريطانيا "صمدت بشكل أفضل من المتوقع"، وفقًا لتوقعات جديدة من بروكسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن انكماش الاقتصاد الألماني سيؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض عن توقعات الربيع البالغة 1.1 بالمئة.

وعزت الصحيفة هذا الانكماش إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض الصادرات في تموز / يوليو؛ بسبب الجهود المتزامنة التي بذلتها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، وتباطؤ الطلب من الصين، وهي سوق التصدير الرئيسية.

وأثر ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الأجور على جدوى النموذج الألماني الموجه نحو التصدير، حيث عاد شبح الركود إلى البلاد خلال فصل الشتاء، وتوقف الإنتاج منذ ذلك الحين.

وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية الصيفية: "بشكل عام، من المتوقع أن يمتد زخم النمو الأضعف في الاتحاد الأوروبي إلى عام 2024، ومن المقرر أن يستمر تأثير السياسة النقدية المتشددة في تقييد النشاط الاقتصادي".

ومن المتوقع أن تنعم إسبانيا بأفضل اقتصاد أداء في الاتحاد الأوروبي، حيث ستنمو بنسبة 2.2 بالمئة عام 2023، و1.9 بالمئة عام 2024، في حين يتوقع أن تنمو فرنسا بنسبة 1 بالمئة، وإيطاليا وهولندا بنسبة 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.

المصدر: صحيفة التايمز البريطانية